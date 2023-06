Latina, «Vi faccio fuori»: prima picchia una donna, poi accoltella il compagno

Latina. Se l’è vista davvero brutta una coppia che ieri sera è stata aggredita da un uomo. In preda ad un vero e propria raptus di rabbia, l’aggressore non ci ha pensato due volte nel picchiare donna prima e nel ferire con un coltello poi il compagno intervenuto in sua difesa. L’uomo, che soffre di un disturbo della personalità, è stato poi arrestato dalla polizia.

Latina, «Ora ti picchio»: prima il litigio in discoteca, poi l’aggressione alla polizia

L’aggressione nella notte

I fatti sono avvenuti ieri sera, in Piazza Moro. È qui che una coppia è stata brutalmente aggredita dal un uomo che ha dapprima picchiata la donna e poi ha ferito con una coltellata al torace il ragazzo che era intervenuto per difenderla. Fortunatamente il colpo non ha provocato all’uomo gravi conseguenze anche se è stata comunque necessario il trasporto in ospedale per tutte le cure del caso. Un vero e proprio raptus di follia ceca ed immotivata quello che ha visto protagonista i malcapitati e che sarebbe potuto concludersi in modo ancora più grave.

L’arresto

Fatto scattare l’allarme, sul posto è giusta la polizia che ha provveduto ad arrestare l’uomo. Come anticipato, l’aggressore soffre di disturbi della personalità ed a seguito dei fatti è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.