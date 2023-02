Latina, violenta lite nella notte per una donna: accoltellato alla gamba un uomo

Una violenta lite finisce nel sangue. È successo ieri notte a Latina. Il bilancio dei fatti è di un uomo soccorso per le ferite ricevute a seguito di due fendenti mentre un’altra persona è stata denunciata a piede livero dai poliziotti della questura in quanto ritenuto il responsabile dell’aggressione avvenuta a colpi di coltello. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il movente alla base della violenta lite sia di carattere sentimentale. Tuttavia, sono in corso le indagini da parte della polizia per fare chiarezza sui contorni della vicenda. Al momento, nessuna pista di indagine è esclusa.

Roma. Prima, i fiumi di droga nascosti in casa, poi l’aggressione agli agenti

La violenta lite nella notte

I fatti sono avvenuti ieri notte in un condominio popolare di via Helsinki. Qui due persone si sono rese protagoniste di una violenta lite che è finita nel sangue. Dei due contendenti, uno di loro – un uomo di 43 anni – è ricoverato in ospedale con una profonda ferita alla gamba a seguito dei due fendenti ricevuti nel corso della colluttazione mentre l’altro, è stato denunciato a piede libero dalla polizia in quanto ritenuto l’autore dell’aggressione consumata a colpi di coltello.

Il movente

Stando a quanto si apprendere, le motivazioni alla base del contendere vedrebbero coinvolta una donna, o meglio, un tradimento. Tuttavia, le indagini della polizia sono in corso al fine di far luce sui dettagli della vicenda che al momento è ancora poco chiara. Nessuna pista di indagine è al momento esclusa, nemmeno quella che tra le persone coinvolte nell’accesa lite ci fossero delle questioni legate ad interessi illeciti.