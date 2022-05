Lazio, temperature da record: allerta arancione per Roma, Latina e Frosinone

Il bel tempo è ormai arrivato e il caldo estivo inizia davvero a farsi sentire. Ne è un esempio tangibile quanto si sta verificando nella Capitale ‘attanagliata’ da un caldo anomalo, fuori dal comune per il periodo. A darne conferma i bollettini sulle ondate di calore pubblicati dal Ministero della Salute.

Caldo anomalo nel Lazio: livelli di allerta a Roma, Frosinone e Latina

Come spiegato dal Ministero della Salute, ‘le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione’.

Tra le città più calde e per le quali è prevista un’allerta di tipo arancione a partire dal 26 e fino al 28 maggio, oltre Roma, ci sono anche Latina e Frosinone.

I livelli di allerta

I livelli di allerta sono tre, indicati rispettivamente dai colori giallo, arancione e rosso. La colorazione arancio, che rappresenta il secondo livello, mette in allerta i servizi sociali e sanitari. Va inoltre ricordato che per tutelare la salute dei cittadini, il Ministero elabora bollettini giornalieri per 27 città con prevision a 24, 48 e 72 ore.

Le parole di Antonio Sanò

Insomma, si preannunciano dei giorni caldi per la Capitale e non solo, come si è avuto modo di spiegare pocanzi. A riguardo, intervistato da Repubblica Antonio Sanò — direttore e fondatore del sito IlMeteo.it — dichiara: ‘Il picco di caldo andrà avanti fino a sabato compreso, quel giorno il vento comincerà a cambiare’.

Una piccola pausa è dunque prevista per il weekend, quando potremo finalmente tirare un sospiro di sollievo, ma poi il caldo continuerà a farsi sentire, come spiega ancora Sanò: ‘Se fino a ieri sembrava che questo anticiclone africano ci avrebbe abbandonato, ora sappiamo che nel corso della prossima settimana tornerà’, conclude.