Lite tra padre e figlio finisce a martellate: trasportati entrambi in ospedale

La discussione tra padre e figlio, ieri giovedì 18 aprile, è degenerata al punto da finire a martellate. I due si sono aggrediti e feriti utilizzando un martello. È successo a Prossedi, in provincia di Latina, e protagonisti dell’acceso alterco sono stati un 77enne e un 39enne.

Prima la discussione poi le botte

Nella tarda mattina di ieri i due si trovavano nella loro abitazione e, dopo un diverbio per futili motivi hanno impugnato un martello per darsele di santa ragione, provocandosi lesioni. Per entrambi è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato uno all’ospedale di Terracina, l’altro a quello di Frosinone.

Trasportato entrambi in ospedale

Nonostante l’arnese utilizzato per colpirsi, per fortuna, per nessuno dei due si sono registrate conseguenze più serie. Non sono in pericolo di vita, seppure il padre ha riportato un “trauma cranico non commotivo regione frontale con ferita lacero contusa stessa regione” mentre il figlio un “trauma cranico non commotivo regione parietale e frontale sinistra con interessamento orecchio sinistro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che, dopo le indagini per ricostruire quanto accaduto, hanno denunciato entrambi per lesioni personali aggravate e, ovviamente, hanno posto sotto sequestro il martello utilizzato dai due per colpirsi