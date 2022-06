Lutto a Latina, morto l’avvocato Sergio Iucci: aveva 82 anni

È lutto a Latina dove ieri è morto a 82 anni l’avvocato Sergio Iucci, una figura storica del mondo latinense. Il Sindaco Damiano Coletta e tutta l’Amministrazione comunale, tramite una nota, hanno espresso il proprio cordoglio per un uomo, che è stato molto importante per la città, in passato presidente dell’AB Latina e del Circolo Cittadino.

Chi era Sergio Iucci

Sergio Iucci, stimato professionista e avvocato (ma non solo), era conosciuto da tutti nel capoluogo pontino. Sì, per la sua attività forense, ma anche per i tanti incarichi sportivi ricoperti. E, proprio dal mondo dello sport di Latina, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. Sergio Iucci è stato presidente di lungo corso dell’Ass. Basket Latina, che lo ha voluto ricordare con un post commovente e una foto indirizzati a un uomo competente sì, ma che nutriva grande passione per quella squadra. C’è chi, sui social, ricorda le domeniche sui campi al fianco di Sergio Iucci, un ‘raffinatore intenditore e un uomo capace di leggere le anime’ – come scrive Irene, che ha sempre potuto contare sul suo supporto.

L’ultimo saluto si celebrerà domani mattina alle 10.30 a Latina, presso la cattedrale di San Marco.

(Foto dal post di FB di Irene T.)