Macabra scoperta a Latina: auto in un fosso, al suo interno il cadavere di un uomo

Lo aveva cercato per giorni contattandolo ripetutamente al cellulare ma non aveva avuto alcuna risposta. Per questo si era insospettito ed aveva deciso di recarsi direttamente a casa del suo amico. Tuttavia, una volta arrivato, non riusciva a credere ai propri occhi.

Il ritrovamento

Siamo a Latina. Alle ore 18.30 circa, lungo la strada Maone — nei pressi della Pzifer — veniva rinvenuta in un fossato l’autovettura Fiat 600 targata CC125MP con all’interno il cadavere del conducente. Come anticipato, il cadavere e’ stato rinvenuto da un suo amico che, dopo vari giorni di inutili tentativi di rintraccio tramite telefono cellulare, aveva deciso di andare direttamente a casa sua. Qui la macabra scoperta.

La vittima

Stefano Bastianello aveva 48 anni, era nato nel capoluogo pontino e risiedeva proprio in via Maone, nei pressi del luogo del rinvenimento. L’uomo viveva da solo ed aveva dei precedenti per furto aggravato. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico. Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione di Latina.