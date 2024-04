Macabro ritrovamento: cadavere nell’ex ristorante

Trovato cadavere in un ex ristorante di Latina, in via Acque Alte vicino Borgo Piave. La struttura da tempo è diventata ritrovo dei senzatetto indiani e la notte scorsa, tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, è stato trovato morto uno straniero.

La struttura diventata rifugio per senzatetto

Un decesso che per il momento resta avvolto dal mistero e sul quale stanno indagando gli uomini della Polizia di Latina. Al vaglio degli inquirenti anche le condizioni di precarietà nelle quali si vive in quell’ex ristorante che, da anni, è diventato rifugio per persone in difficoltà.

Le indagini sulle cause della morte

Sarà la Procura a decidere di svolgere eventuali ulteriori accertamenti sulla salma, non in ultimo esame autoptico, per stabilire quali siano state le cause della morte dell’uomo. Al momento i gli inquirenti stanno approfondendo le indagini sul sito per verificare quali sono le reali condizioni di vita di quanti vi abitano, nella consapevolezza che non si esclude che quell’ex locale di ristoro possa essere anche un luogo nel quale si svolgono attività illecite.

Al momento, però, tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti che non possono escludere alcuna ipotesi. Sugli eventuali sviluppi della vicenda gli investigatori preferiscono non pronunciarsi fino a quando non avranno raccolto dati certi