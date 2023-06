Massacrato di botte con calci, pugni e punteruolo: 4 i sospettati del brutale pestaggio

Momenti di paura per un 18enne di Roccagorga, in provincia di Latina, aggredito in via Selvotta da un gruppo di persone. L’aggressione della quale il ragazzo è rimasto vittima ha tutta l’aria di essere una spedizione punitiva e un’escalation di violenza ha caratterizzato quei concitati momenti: pestato al volto e ferito alla gamba con un punteruolo, dopodiché l’hanno trasportato in un altro posto abbandonandolo agonizzante al proprio destino. Con quel poco di forze che gli sono rimaste, la giovane vittima è tuttavia riuscita a chiedere aiuto ai residenti i quali hanno poi allertato i soccorsi. Il 18enne è stato dunque condotto in codice rosso all’ospedale Goretti del capoluogo pontino. I terribili fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì e martedì.

Calci, pugni e punteruolo per massacrarlo di botte: 18enne vittima di un agguato

Fermati 4 ragazzi per il pestaggio di Roccagorga

A seguito dell’accaduto sono subito scattate le indagini dei carabinieri per cercare di comprendere le motivazioni alla base di una simile violenza, nonché risalire all’identità dei responsabili. Ora, rispetto a quest’ultimo aspetto, i militari hanno fermato quattro ragazzi accusati di essere gli autori del brutale pestaggio consumatosi in provincia di Latina. I quattro sarebbero tutti giovanissimi, alcuni dei quali italiani altri stranieri. Tra di loro sembrerebbe esserci anche una persona minorenne.

Le indagini

Sono attualmente in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire i contorni della vicenda che, al momento, resta avvolta nel mistero. Nessuna pista di indagine è esclusa, si va dal regolamento di conti, alla vendetta passando anche dalla possibilità di uno sgarro effettuato dal giovane e che ha pagato a caro prezzo. Al momento, l’unica cosa certa è che il 18enne non ha precedenti. Ascoltati i cittadini che hanno prestato aiuto al giovane così come quest’ultimo, il magistrato ha aperto un fascicolo di inchiesta e le attività investigative proseguono alla ricerca di riposte.