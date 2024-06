Maxi-sequestro di beni: professionista evade il fisco per 400mila euro

La Finanza al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria ha indagato un professionista che attraverso attività svolta con società ubicate su tutto il territorio nazionale, avrebbe omesso di dichiarare al fisco i compensi incassati. Per tale motivo è indagato per evasione fiscale.

L’attività investigativa è stata svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina che, su delega della Procura della Repubblica di Latina, nella persona del Sostituto procuratore Giuseppe Miliano, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese.

Il professionista non avrebbe dichiarato redditi per 2 milioni di euro

Le indagini delle Fiamme gialle attraverso le quali si è accertato l’evasione fiscale del professionista sono state eseguite per gli anni 2018 e 2019. In particolare dalle investigazioni svolte, caratterizzate anche da riscontri e attività dinamiche sul territorio nonché dall’analisi e incroci di risultanze dalle banche-dati, venivano ricostruiti redditi non dichiarati per oltre due milioni di euro ed un IVA non versata nelle casse dell’Erario per oltre 400.000 euro.

Il sequestro preventivo

Rappresentate tali circostanze all’autorità giudiziaria, quest’ultima avanzava al Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Latina una richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e nella forma per “equivalente”, del denaro e dei beni frutto dell’illecito arricchimento.

Il provvedimento di sequestro preventivo eseguito dalle Fiamme Gialle ha permesso di cautelare 5 tra autoveicoli e moto, disponibilità su conti correnti personali e una villa sita nel comune di Sperlonga.

Professionista deferito all’autorità giudiziaria

Ferma restando la presunzione di innocenza sino alla definizione dell’iter processuale, il citato professionista è stato deferito all’A.G., per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 4 (Dichiarazione infedele ai fini IVA e delle Imposte Dirette) del D. L.vo 74/2000 che sanziona coloro che, seppur presentano le dichiarazioni, dando una parvenza di regolarità fiscale, fraudolentemente sottraggono all’Erario rilevanti basi imponibili.

L’operazione, che mira al recupero effettivo alle casse dello Stato delle somme illecitamente non dichiarate, si inserisce nel più` ampio quadro delle azioni svolte dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza a tutela delle entrate dello Stato e conferma la grande attenzione delle Fiamme Gialle al contrasto delle più insidiose forme evasive, che sottraggono al Paese e ai cittadini risorse a vantaggio di pochi che accumulano illecitamente patrimoni.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono allo stato solamente indiziati dei reati loro ascritti e che, in ossequio al principio costituzionale, vige la presunzione di innocenza