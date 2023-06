Paura a Latina: madre e bimbo di un anno e mezzo cadono in un tombino aperto, entrambi feriti

Terrore a Latina per una mamma e il figlio di un anno e mezzo: i due stavano camminando quando sono caduti in un tombino rotto e sono rimasti feriti. Tempestivo l’intervento di una volante della polizia per costatare lo stato di degrado del manto stradale e per gli accertamenti dell’incidente. I due sono stati portati in ospedale.

Madre e bimbo cadono in un tombino aperto e si feriscono

Una giovane donna di 25 anni e il figlio di un anno e mezzo stavano camminando sul lungo mare di Latina, quando è successo l’inaspettato. Lei teneva in braccio il piccolo ed entrambi sono caduti in un tombino fatiscente. Ad aggravare la cattiva manutenzione stradale e ad aver causato l’incidente c’è anche la scarsa illuminazione in molti tratti del lungomare. In quel punto, infatti, ci sono alcuni lampioni completamente spenti e non funzionanti da tempo. La volante è subito intervenuta e ha chiamato l’ambulanza: i due sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il piccolo presenta una frattura al naso, mentre la mamma è rimasta ferita ad una gamba.

La rabbia dei cittadini di Latina

I cittadini di Latina sono stufi della cattiva manutenzione delle strade, soprattutto i residenti e i commercianti di zona segnalano che da tempo avevano fatto presente al Comune la situazione. Tombini rotti, scarsa illuminazione e buche sul manto stradale mettono in serio pericolo la salute e l’incolumità degli abitanti. I quali, si sono presto adoperati, ieri sera, per coprire il tombino fatiscente ed evitare ulteriori danni, ma le lamentele non mancano: ‘Non dovremmo farlo noi‘, dichiarano.

Le strade fatiscenti di Latina

Sono ore calde a Latina per la rabbia dei cittadini: a causa degli acquazzoni di ieri i tombini si sono intasati e molte strade si sono allagate. Da Via del Murillo ci sono state strade bloccate e continui disagi, ma non solo. L’acqua ha raggiunto anche il livello del marciapiede entrando in alcune abitazioni e attività commerciali. Sono subito insorte le polemiche sulla manutenzione stradale e la scarsa attenzione delle amministrazioni. La mancanza di pulizia regolare delle caditoie, infatti, più di una volta ha provocato allagamenti e disagi, segnalati da cittadini e associazioni.