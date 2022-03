Paura a Scauri: si presentano a casa per l’affitto non pagato, lui gli spara contro

Paura ieri sera a Scauri, frazione di Minturno in Provincia di Latina, dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. E’ successo in Via San Pietro Apostolo. A sparare sarebbe stato un uomo di 31 anni verso alcune persone che si erano presentate presso la sua abitazione. Il 31enne prima le avrebbe minacciate, poi avrebbe aperto il fuoco. Secondo una prima ipotesi, ma sono ancora in corso accertamenti sul caso, l’uomo, peraltro ai domiciliari, si troverebbe in affitto presso l’abitazione davanti alla quale si sono svolti in fatti e le persone presentatesi da lui sarebbero i proprietari di casa. Alla base dell’accaduto problemi per canoni d’affitto non pagati. Nessuno è rimasto ferito ma potrebbe essere stato soltanto un caso dato che i colpi di pistola hanno centrato l’automobile sulla quale i proprietari dell’appartamento sono poi fuggiti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fermato il 31enne. Le indagini proseguono.