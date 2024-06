Momenti di paura la scorsa sera a Latina dove una bimba di appena due anni è stata attaccata da un cane. La piccola è stata portata in Ospedale: fortunatamente non è in pericolo di vita. Cosa è successo.

Aggredita mentre si trovava all’interno di un’attività commerciale a due passi dal centro di Latina. Paura per una bimba di soli 2 anni nel capoluogo pontino, rimasta vittima di un’aggressione da parte di un cane: la piccola si trovava con i genitori quando, per cause in fase di accertamento, è stata aggredita dall’animale. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile.

Cane aggredisce una bimba di 2 anni a Latina

I fatti risalgono alla serata del 31 maggio scorso. La piccola è stata morsa da un cane di media taglia razza meticcia (regolarmente iscritto all’anagrafe canina, ndr) di proprietà di una cittadina polacca classe ’66. La bimba, prontamente soccorsa, è stata trasportata per mezzo dell’ambulanza presso il nosocomio di Latina, fortunatamente non in pericolo di vita. La titolare del cane è stata invece deferita in stato di libertà per “lesioni personali colpose e malgoverno di animali”.