Pedofilia, inchiesta choc: sequestrato materiale informatico in una chiesa di Latina

L’indagine sui presunti abusi sessuali del prof di religione a Latina ha aperto una sorta di vaso di Pandora. Gli investigatori ipotizzano ipotizza uno scambio di materiale pedopornografico che potrebbe coinvolgere altre persone. Una pista per la quale sono scesi in campo gli uomini della Polizia giudiziaria della Procura di Roma, competenti per reati di pedopornografia, che hanno raggiunto una chiesa del capoluogo pontino, come riporta Il Messaggero, per acquisire materiale informatico.

L’acquisizione di materiale informatico nella chiesa del capoluogo pontino

I tecnici avrebbero acquisito una serie di file e hard disk da sottoporre ad accertamenti per verificare la sussistenza o meno dell’eventualità di un giro di pedofili in rete. Attività che, per quanto serrate, si stanno svolgendo nel massimo riserbo. Al momento gli investigatori non si sbottonano su eventuali sviluppi.

Dalla ricostruzione dei contatti del prof sarebbe scattata l’ulteriore indagine

Tutto sarebbe nato dal prof di religione e dai suoi contatti. Ricostruire il suo giro di amici era un elemento indispensabile per chiudere il cerchio. E sarebbe stato nel corso di queste ricerche che potrebbe essere spuntato materiale pedopornografico che, non si esclude, ma al momento le attività investigative sono ancora in corso, possa aver fatto il giro del web.

Dal materiale acquisito potrebbero arrivare risposte

Un’inchiesta che potrebbe far emergere aspetti davvero sconcertanti, visto che dai video sarebbero emerse anche immagini di sesso che riguarderebbero un parroco. Gli inquirenti scavano in cerca di risposte che potrebbero arrivare già con l’analisi del materiale informatico acquisito in chiesa, anche se per ora, nulla trapela in merito.

C’è un legame tra il prof di Latina e quello di Tivoli?

Un altro aspetto sul quale gli investigatori stanno cercando di fare luce è l’eventuale legame tra il prof di religione di Latina e quello di Tivoli, arrestato anche quest’ultimo sempre per pedofilia. Sembrerebbe che i due si conoscessero, resta da capire in che rapporti fossero e se è solo una strana coincidenza quella che ha visto entrambi finire in manette per la medesima ipotesi di reato. Ma se per il prof di religione di Tivoli il processo ha già preso il via, per quello di Latina l’udienza davanti al gup è fissata per il prossimo 1 febbraio.