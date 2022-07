Pontinia in Festa per Sant’Anna: ecco i biglietti fortunati e i vincitori della Lotteria

Si è svolta ieri, martedì 26 luglio, la festa patronale di Sant’Anna, a Pontina. La città in festa ha regalato un clima di serenità, divertimento ed emozioni. Tra musica, eventi e fuochi d’artificio non poteva mancare, come ogni anno, il consueto appuntamento con la lotteria.

Festa di Sant’Anna a Pontinia: chi sono i vincitori della Lotteria

Sono ben 20 i premi in palio che, altrettanti fortunati cittadini sono riusciti ad aggiudicarsi acquistando i biglietti fortunati. Ma quali sono i premi di quest’anno? E soprattutto, chi sono i fortunati vincitori? Scopriamo insieme quali sono i biglietti vincenti con i rispettivi premi.

I premi della Lotteria di sant’Anna

Il montepremi parte dal 20° posto, ovvero un Buono per il Dopo Scuola dal valore di 30€ offerto da “Libera Mente”, fino ad arrivare al primo premio, che consiste in una Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 CV offerta dall’Associazione “Pontinia in Festa”. L’ultimo posto va al biglietto F624. Mentre ad aggiudicarsi il primo ambitissimo premio è il biglietto F126.

Niente male i premi anche per il secondo e il terzo classificato.

Il premio del secondo posto consiste in una fantastica Crociera per 2 persone All Inclusive dal valore di 1200€, offerta dall’agenzia Namastè. Ad aggiudicarselo è il biglietto E111.

Mentre il premio del terzo posto è una Collana di Perle e un’Orologio da donna Breil dal valore di 700€, offerti dalla gioielleria Preziose Emozioni. Se li aggiudica il biglietto A083.