Pontinia, scomparsa ragazza di 19 anni: aiutiamo la famiglia a trovare Manuela

Momenti di apprensione a Pontina per la famiglia di Manuela Fabiani, la 19enne scomparsa nella notte dalla sua abitazione. I genitori della ragazza hanno lanciato un appello disperato sui social, nella speranza di ritrovarla. La famiglia sta vivendo delle ore davvero drammatiche, e chiede l’aiuto dei lettori affinché chiunque abbia notizie o abbia visto Manuela possa informarli.

Scomparsa la 19enne Manuela Fabiani

Manuela ha solo 19 anni, ha i capelli lunghi e castani e gli occhi azzurri. Vive con i suoi genitori a Pontinia, in via Appia. Ad accorgersi che la ragazza era sparita è stato il padre. L’uomo questa mattina, intorno alle 6, è andato in camera della ragazza per svegliarla ma di lei non c’era nessuna traccia. Sembrerebbe che si sia allontanata da casa tra le 23.30 di ieri – ora in cui sarebbe andata in camera a dormire – e le 6 di stamattina.

Chiunque abbia notizie può contattare la signora Camilla, al numero 351 602 9163‬.