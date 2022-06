Latina, maxi blitz della finanza a Porto Badino: sequestrate oltre 100 barche

Grandissimo blitz della finanza a Porto Badino, uno dei canali più importanti e strategici della zona. Sono state sequestrate più di 100 imbarcazioni in seguito all’operazione di polizia giudiziaria da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Latina. Vengono contestate alcune violazioni al codice della navigazione e per questo, i militari della squadra di Terracina, hanno messo i sigilli.

Il sequestro

Nel corso di un controllo relativo alle occupazioni del demanio, gli investigatori hanno ipotizzato, e accertato, delle irregolarità in ambito penale. In queste ore l’autorità giudiziaria sta valutando i diversi casi in questione, per capire se tra le imbarcazioni colpite dal provvedimento “si riscontrano casi più spinosi di altri“. Per il momento sul maxi sequestro viene mantenuto uno stretto riserbo. L’operazione e ancora in corso e solo nelle prossime ore ci saranno nuove informazioni.