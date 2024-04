Precipita da un capannone: operaio muore dopo due settimane di agonia

Era precipitato dal capannone di un’azienda di Latina, da 9 metri di altezza, un 51enne Gheorghe Breahna. La macchina dei soccorsi era stata veloce per elitrasportare, nel minor tempo possibile il ferito al San Camillo di Roma. Purtroppo dopo due settimane di agonia, l’uomo è morto.

Troppo gravi le lesioni riportate dalla caduta, era arrivato nel nosocomio romano in condizioni critiche. I sanitari hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvargli la vita, ma purtroppo gli sforzi si sono rivelati vani, come riporta Latina Oggi.

L’incidente l’8 aprile scorso in un’azienda di Latina

L’incidente s’è verificato nella mattina dell’8 aprile scorso in una ditta che si trova tra Latina Scalo e Sermoneta, il 51enne era impegnato in lavori di sistemazione della copertura del capannone quando, per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori, è precipitato.

Gli investigatori sono chiamati a ricostruire la dinamica

Una caduta terribile a causa della quale l’operaio ha riportato conseguenze che sono apparse subito estremamente gravi al personale sanitario intervenuto per soccorrerlo. Sul posto sono accorsi anche gli ispettori dell’Asl, gli agenti di Polizia e gli uomini dei Vigili del Fuoco che avranno il compito di fare chiarezza sulla dinamica e, probabilmente, anche sul rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro.