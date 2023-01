Prima organizza gli incontri e poi le costringe a prostituirsi: 57enne nei guai

Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Queste le accuse delle quali dovrà rispondere una donna, 57enne Pontina, oggetto quest’oggi dell’applicazione della misura cautelare emessa dal GIP del tribunale di Latina ed eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Latina. La 57enne organizzata tutto fino ai minimi dettagli e sarebbero almeno tre le donne che aveva sotto scacco. Adesso però i suoi giochi sono finiti.

La prostituzione, il video hot e le indagini dei carabinieri

Le indagini si sono svolte nell’ambito delle investigazioni in merito ad un omicidio avvenuto nell’estate del 2020. Nel corso delle indagini è emerso come un pregiudicato del luogo, indagato per l’omicidio e per traffico di stupefacenti, fosse entrato in possesso di un video a sfondo sessuale. Nel video è presente una donna, poi identificata, che l’uomo aveva più volte contattato telefonicamente sotto la minaccia di diffondere il video, di renderlo pubblico, se la stessa non fosse andata a letto con lui, costringendola dunque ad avere un rapporto sessuale. Il tramite è stato effettuato proprio dalla 57enne oggi indagata.

Il ruolo della donna

Le indagini hanno evidenziato che la donna dal 2019 fino ad almeno a settembre 2022, aveva il compito di indurre, favorire e sfruttare la prostituzione di almeno tre donne. La 57enne proponeva loro di prostituirsi, procacciava i clienti, reperiva i luoghi destinati agli incontri e le accompagnava, fornendo inoltre l’occorrente per le prestazioni e determinando il compenso che i clienti versavano direttamente a lei e che poi la stessa, dopo aver prelevato una parte per sé, consegnava alla donne. Come detto, la donna è indagata ma attualmente, il procedimento versa nella fase cautelare nelle indagini.