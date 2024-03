Pupi Avati a Sabaudia: successo di pubblico per la presentazione del regista

Pupi Avati incontra gli studenti dell’Istituto Giulio Cesare a Sabaudia. La presentazione dell’Alta Fantasia ha colpito nel segno.

L’importanza di essere Pupi. Il regista Pupi Avati incontra gli studenti dell’Istituto Giulio Cesare a Sabaudia in occasione della presentazione del libro l’Alta Fantasia che rappresenta uno spaccato di vita e tempi che non ci sono più: Avati, cinema e non solo. In questa biografia racconta in maniera intima e toccante gli aspetti principali della propria carriera, estro e sublimazione con la voglia di fare la differenza.

La settima arte, come insegna anche Sorrentino, può essere maestra di vita e sostituire momenti non proprio impeccabili. Al pari di una sorta di lenitivo che serve a mettere in mostra il modo in cui si può guarire dalle avversità della vita: superare i momenti peggiori aiuta a crescere, deve però esserci la volontà di guardare avanti.

Pupi Avati a Sabaudia: incontro con gli studenti

O guardare Avati, dipende dalla percezione. Gli studenti dell’Istituto hanno recepito ogni aspetto nel migliore dei modi e forse si portano a casa un bagaglio di esperienza non indifferente, plauso anche del noto regista che dichiara: “È stata un’occasione unica, esperienza che rifarei subito. Dalle nuove generazioni mi sento capito”.

La comprensione come valore aggiunto e benzina per un regista che, dopo aver detto tanto, ha ancora voglia di esprimersi. Non solo dietro la macchina da presa. Per questo avere una visione d’insieme è fondamentale. Arrivare a dialogare amabilmente con le nuove generazioni assicura uno sguardo sul futuro che molti non hanno, i motivi vanno dall’intensità alla prospettiva del mondo che cambia.

La scommessa sul futuro

Avati resta nel suo universo, ma per vedere cosa c’è dopo preferisce farsi accompagnare dalla freschezza e lo stupore dei fanciulli. Dopo “Il figlio più piccolo” si riscopre il valore dell’amore, anche attraverso un paio d’occhi sognanti che immaginano e comprendono un’epoca che, purtroppo o per fortuna, non tornerà più