Qualità delle cure del tumore al seno: Europa Donna sceglie Breast Unit di Latina

La Breast Unit di Latina fra le tre scelte nella Regione Lazio da Europa Donna

per l’indagine riportata sul magazine “IL PUNTO” e presentata recentemente in

una conferenza stampa nazionale a Milano. Una scelta che, insieme al Centro

Multidisciplinare di Senologia di Latina, premia tutta l’Azienda Sanitaria per il

lavoro svolto e i risultati raggiunti negli ultimi anni.

Già nello scorso mese di ottobre, celebrando a Cisterna di Latina la Seconda Giornata Nazionale di

Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico, organizzata dalla Consulta delle

Donne, l’Amministrazione Comunale, con la partecipazione della Breast Unit della

ASL di Latina, l’Università Sapienza di Roma – Polo Pontino, la Regione Lazio ed

Europa Donna, era stato fatto il punto della situazione, rimarcando come, accanto

allo sviluppo della ricerca scientifica e l’efficacia delle nuove terapie personalizzate e

promettenti, si fosse rivelato importantissimo l’approccio multidisciplinare, con la

presa in carico della donna affetta da tumore in una Breast Unit. La paziente diventa

parte integrante della Breast Unit la cui équipe punta alle cure ma anche alla qualità

della vita, grazie ad una umanizzazione del percorso.

Le pazienti – disse la Direttrice Generale della ASL di Latina Silvia Cavalli concludendo

il convegno: “devono essere Accolte, Ascoltate, Comprese, non sminuite nei loro

timori, non relegate ad un ruolo di passività ed impotenza, ma assumere un ruolo

condiviso degli eventi che faccia emergere le loro fragilità, creando una rete solidale,

in cui la somma di tante debolezze diventano una grande forza. Non dobbiamo

curare il tumore della mammella, ma la paziente affetta dal tumore”.

Ma torniamo all’inchiesta apparsa su “IL PUNTO”, magazine di Europa

Donna Italia (EDI), un movimento fondato nel 1994 a Milano su intuizione

dell’oncologo Umberto Veronesi su iniziativa della European School of

Oncology oggi presente in 47 Paesi dell’Unione , con l’obiettivo di rispondere

efficacemente alle esigenze delle donne prima, durante e dopo la malattia, che

svolge un’opera di sensibilizzazione sul tumore al seno, proponendosi come il

principale movimento di opinione per la tutela dei diritti alla prevenzione e alla

cura del tumore al seno.

“Il Punto”, come riportato nell’ Editoriale della Presidente Nazionale Rosanna

D’Antona (pag. 1 del magazine), ha voluto raccontare i percorsi terapeutici esistenti

in Italia per le pazienti con tumore al seno metastatico, scegliendo alcune delle

realtà più significative del Nord, Centro e Sud d’Italia. Per ciascuna Regione, sono

stati intervistati i referenti istituzionali, i Direttori di alcune Breast Unit e le pazienti

con il loro vissuto sulla qualità di cura percepita nei luoghi di cura, mettendone in

evidenza le aree di miglioramento.

Il lavoro si è svolto sotto la guida di un comitato scientifico, composto da oncologi di

fama internazionale che ha dato il proprio contributo con le esperienze sulla pratica

quotidiana e non, indicando i percorsi terapeutici da intraprendere per renderli più

efficaci per tutte le pazienti del territorio. Quattro Regioni tra Nord, Centro e Sud

sono diventate la parte “pulsante” de “IL Punto”. Per ogni Regione sono state

identificate tre Breast Unit: le domande che sono state poste hanno un filo logico,

dalla presa in carico della donna con tumore al seno metastatico, fino alle terapie

necessarie per il controllo del dolore.

Le 4 Regioni individuate in Italia sono il

Veneto, l’Emilia Romagna, il Lazio e la Puglia. Per ogni Regione sono state

individuate 3 Breast Unit. Per il Lazio le 3 Breast Unit Scelte sono il Policlinico

A. Gemelli IRCCS di Roma, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di

Roma, l’Ospedale S.M. Goretti di Latina (pag. 7 del magazine).

Gli esempi delle Breast Unit delle quattro Regioni prese a campione, non

rappresentano la chiusura di un capitolo, ma un Punto su cui innescare futuri

coinvolgimenti e miglioramenti portando in primo piano la necessità di avere le

stesse offerte di servizi in ogni Centro di Senologia Multidisciplinare italiano e che

nella strutturazione di ogni Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)

vengano ascoltate anche le esigenze delle donne.

E’ stata rimarcata inoltre la necessità di fare rete, riunendo tutte le forze disponibili

in uno sforzo corale, per la riuscita di un progetto che vuole dare finalmente una

risposta alla domanda di un bisogno che deve continuare a risuonare con forza su

tutto il territorio nazionale, perchè i diritti delle donne alla prevenzione e alla cura

restino sacrosanti e si diano risposte sempre più adeguate alle loro richieste ed

esigenze.

L’impegno della Breast Unit di Latina, dei vertici della ASL di Latina si è

indirizzato in questa direzione fin dalla sua istituzione e oggi il riconoscimento del

lavoro svolto e in itinere non può che spronare a fare ancora di più e meglio.

Come commentato per l’occasione dalla Direttrice Generale Silvia Cavalli: “abbiamo

intrapreso con il coinvolgimento delle Associazioni territoriali, delle Istituzioni, un

cammino di speranza nel lavoro e nella ricerca rivolto verso il futuro, un futuro di

vittorie per le donne affette dal tumore al seno. Dobbiamo costruire insieme questa

storia”.

Documento integrale de Il Punto Magazine