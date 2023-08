Ragazzina filmata nelle parti intime dopo un malore alla festa: il video postato sui social

Il vettore dei social network sommato alla vera e propria idiozia soggettiva e adolescenziale, genera mostri. O, meglio, umiliazioni pubbliche incontrollate, episodi che possono segnare i ragazzi per sempre. L’ultima ‘bravata’ la riporta Latina Oggi. La testata pontina racconta di un fatto scabroso, perpetrato da giovani senza scrupoli nel mondo degli adolescenti. Nel giorno più gettonato dell’estate, Ferragosto, una ragazzina di Latina minorenne, durante una festa con dei coetanei, si è sentita male. I suoi ‘amici’ invece di soccorrerla hanno approfittato per filmare col cellulare le sue parti intime per poi postare il video su Instagram.

Il video umiliante

L’umiliazione a colpi di click si è consumata dopo la festa presso il Lido. La giovane, che frequenta un istituto superiore di Latina, la notte tra il 14 e il 15 agosto ha esagerato con l’alcol. Ubriaca, si è sentita male. Stordita, si è quindi accasciata a terra. Vestita con un vestito corto ha scoperto leggermente gli slip e le parti intime; così un suo coetaneo invece di soccorrerla ha pensato di filmarla con il cellulare. La comitiva, complice, ha solidarizzato e il tutto è stato postato su Instagram. Un video che non era accessibile a tutti, ma ad una cerchia ristretta di persone taggate che lo hanno visto e ricondiviso. Poi in un secondo momento le immagini sono state rimosse. La denuncia presso le forze dell’ordine è stata quindi depositata e capiremo successivamente se si avvierà l’inchiesta.

Nel maggio scorso lo stupro di una sedicenne

Ha fatto il giro d’Italia, nel maggio scorso, la notizia dello stupro di una ragazzina di sedici anni nel capoluogo pontino. La giovane è stata prelevata dalla minicar dove era in compagnia del fidanzato da un trentenne rumeno. Picchiato quest’ultimo, la caccia all’uomo si è conclusa nei giorni successivi con la cattura del responsabile.