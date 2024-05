Raptus di follia: accoltella la moglie, poi tenta il suicidio

Pomeriggio di follia ieri a Sermoneta, in provincia di Latina. Un 88enne ha accoltellato la moglie e poi ha cercato di suicidarsi. Una vita trascorsa insieme fino a ieri, quando l’anziano ha impugnato un coltello e ha colpito ripetutamente la donna, una 75enne. Choc è incredulità tra parenti e conoscenti dell’anziana coppia.

Una lite è degenerata

Secondo gli investigatori i due avrebbero avuto una lite nella loro villetta di via Roio a pantano dell’Inferno, nel territorio del Comune di Sermoneta. Una discussione come ce ne sono tante in una coppia, per futili motivi, che stavolta ha fatto perdere il senno all’88enne, elettrauto in pensione, che avrebbe preso un fendente e colpito più volte la donna alla spalla. Sei coltellate, a quanto sembra dai primi accertamenti.

Prima l’accoltellamento poi il tentativo di suicidio

Subito dopo, deve essersi poi reso conto di quanto aveva fatto, perché ha tentato di togliersi la vita colpendosi tre volte alla gola. Ma la 75enne, come riporta La Repubblica, è riuscita a dare l’allarme e a far accorrere i sanitari del 118 e i Carabinieri di Aprilia e Sermoneta.

Il trasporto in ospedale

Deve essere stata raccapricciante la scena che gli inquirenti hanno trovato nella cucina di quella villetta. Ma la macchina dei soccorsi è stata veloce e sono state immediatamente allertate due eliambulanze che hanno trasportato i due in ospedale, uno al San Camillo, l’altro ai Gemelli di Roma, in gravi condizioni.

È scattata un’indagine della Procura della Repubblica di Latina per tentato omicidio, reato il quale l’88 è in stato di fermo. Un’inchiesta per cercare di ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto.