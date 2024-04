Ristoranti e bar al setaccio, alimenti e vini privi di tracciabilità: sequestri e multe

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nas di Latina, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale hanno portato al sequestro di 25 chili di alimenti, di 80 litri di vino e cinque di olio. È l’esito delle attività svolte dai militari in diversi esercizi di ristorazione e bar della provincia, che oltre ai sequestri hanno portato anche all’emissione di sanzioni amministrative a carico dei titolari delle attività ispezionate.

Preparava il ‘poke bowl’ con alimenti non tracciabili

In particolare, in un ristorante del comune di Latina, ove si commercializza uno dei trend gastronomici più popolari degli ultimi anni, il poke bowl, sono stati sequestrati circa 25 kg di alimenti, tra salmone e salumi, utilizzati per la preparazione del tipico alimento hawaiano, poiché privi di documenti attestanti la tracciabilità che consentisse di verificarne la provenienza, in violazione della normativa. Il titolare è stato multato per 1.500 euro.

Vino, olio e dolci privi di tracciabilità

Nel comune di Aprilia, l’ispezione ad un Ristorante/Trattoria si è conclusa con il sequestro amministrativo di oltre 80 litri di vino e circa 5 litri di olio privi di tracciabilità. Stessa sorte per un Bar, dove i militari del NAS hanno rinvenuto e sequestrato 10 kg di prodotti dolciari, anch’essi privi della prevista documentazione attestante la tracciabilità alimentare. Ad entrambi i titolari è stata contestata una sanzione amministrativa di 1500 euro.