San Felice Circeo, in viaggio su un bus di linea con la cocaina: arrestato 52enne

Viaggiava su un bus di linea con la cocaina. 52enne in manette per spaccio: condotto ai domiciliari presso la residenza.

Proseguono i controlli ad alto impatto delle Forze dell’Ordine. I Carabinieri, nella giornata di oggi, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe 1972 con l’accusa di detenzione e spaccio. Tutto avvenuto davanti alla fermata del Cotral. I controlli hanno riscontrato possesso e detenzione di cocaina del quantitativo di 8,2 grammi.

L’involucro di cellophane non lascia dubbi. Per questo le autorità non hanno potuto far altro che condurre l’uomo alla residenza per iniziare i domiciliari in attesa del rito per direttissima in programma domani, l’arresto è scattato immediatamente. Segnale forte per le istituzioni di Latina e non solo. Il Comune da diverso tempo cerca di fronteggiare la tossicodipendenza e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Cocaina sul bus: arrestato 52enne

La cocaina, nello specifico, è in aumento rispetto al passato a causa di una differenziazione dell’offerta. L’inflazione ha cambiato i costi: essendo tutto aumentato anche le sostanze che prima erano più inarrivabili sono diventate alla portata di tutti. Così chi deve fare un affare o semplicemente è schiavo di certe dipendenze sembra avere meno scrupoli e prova direttamente sostanze più pesanti.

Le smart drugs stanno passando in secondo piano, ma quel che conta sono i controlli sul territorio. Il giro economico è sviluppato, così come la rete di sorveglianza. La strada da fare è ancora lunga, ma i risultati a Latina (e non solo) sembrano essere incoraggianti. Un primo tassello in attesa di completare il resto del mosaico.

Leggi anche: Assegno di inclusione: “La domanda è stata respinta”, perché e cosa fare

Le dipendenze aumentano

Il timore più grande restano le dipendenze in età scolare, specialmente nei quartieri più agiati, per questo agli arresti bisogna far corrispondere una campagna di prevenzione e ascolto. La dipendenza non si combatte soltanto con la presenza sulle strade: la mannaia istituzionale è un primo passo in attesa degli altri. Anche se il tempo sembra non essere così a favore. Non è mai troppo tardi, però, per cercare di recuperare.