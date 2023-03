Certamen livianum: ha 18 anni ed è di Sezze il miglior traduttore liviano di Italia

“In nomine omen”: vincente di nome e di fatto! Si chiama Vincenzo Recine lo studente setino che ha vinto il Primo Premio della tredicesima edizione del Certamen livianum presso la città di Padova. Classe 2005, Vincenzo frequenta il quarto anno del Liceo Classico dell’ISISS “Pacifici e De Magistris” e, oltre che a vantare una brillante carriera scolastica e possedere una spiccata ‘verve’ personale, ora può aggiungere nel suo curriculum l’ambito risultato di “miglior traduttore liviano di Italia” per l’anno accademico 2022/2023. Grande importanza nella formazione di Vincenzo hanno avuto anche le professoresse di Latino Maria Elisa Spirito al Ginnasio e Cristina D’Auria in Primo Liceo. Lo studente del “Pacifici e de Magistris”, supportato dalla dirigente scolastica Rossella Marra e dalla professoressa di lingua e letteratura latina Silvia Mattei, si è recato nella città di Padova dove il giorno 24 marzo si è svolta la prova di traduzione di un brano tratto dalla monumentale opera di Tito Livio.

Durata quattro ore la complessa prova, come da prassi storica, è stata abilmente svolta con impegno e serietà dallo studente che si è trovato a gareggiare con altri trentasette studenti giunti presso il Liceo Classico di Padova da ogni parte d’Italia. Vincenzo ha ricevuto il premio dalla Magnifica Rettrice dell’Università degli studi di Padova con i complimenti del Dirigente del prestigioso Liceo e di tutta la commissione. “La prova presenta un’efficace traduzione realizzata in forma italiana chiara e scorrevole. Il commento è ricco di riferimenti alla letteratura e alla storia romana”: queste le parole espresse dal Presidente della commissione durante la cerimonia di premiazione. A Vincenzo vanno le congratulazioni della Dirigente Marra, dell’intera comunità scolastica, i complimenti della cittadina setina e i più sinceri auguri per un futuro ricco di tante altre importanti vittorie.