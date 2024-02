Grave incidente sull’Appia: auto si schianta contro un albero | FOTO

Terribile incidente nella notte lungo la Via Appia in provincia di Latina. Un’auto, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero. Ferito il conducente. Sul posto Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Attimi di paura stanotte sulla Via Appia in provincia di Latina all’interno del territorio di Sezze. Qui, in corrispondenza del km 76 della strada che in questo tratto collega per l’appunto il comune pontino a Pontinia, una macchina ha improvvisamente perso il controllo finendo la sua corsa contro un albero. Uno schianto terribile, come mostrano le immagini raccolte dalla nostra Redazione.

Grave incidente sulla Via Appia a Sezze stanotte

Alla guida dell’auto c’era un uomo che è stato liberato dalle lamiere della macchina incidentata dai Vigili del Fuoco giunti dal distaccamento di Latina. Immediata per lui, una volta affidato ai sanitari del118, la corsa in Ospedale. Al momento tuttavia non si hanno ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Da quanto noto al momento sarebbe stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli. L’ipotesi più probabile è allora quella che l’auto, schiantatasi attorno alla mezzanotte, abbia fatto tutto da sola. Un sinistro autonomo insomma. Tra le cause forse l’alta velocità, una manovra azzardata o un momento di distrazione. Saranno allora proprio i rilievi delle autorità a dirci di più su quanto accaduto.