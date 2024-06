Incidente sul lavoro, operaio cade da una bisarca: elitrasportato a Roma

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio, venerdì 31 maggio, a Sezze, in provincia di Latina. Un operaio ha fatto un volo di circa 4 metri e per lui è stato necessario l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza in un ospedale di Roma.

L’intervento dei soccorritori

Una volta dato l’allarme ad accorrere sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Latina Scalo, unitamente al personale del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. In breve è stato ricostruito quanto si era verificato.

Cosa è successo

Il 56enne di Sezze, dipendente di una ditta esterna per il trasporto di materiale edile si trovava in una impresa che vende materiale da costruzione. L’uomo era intento a lavorare su di una bisarca, cause corso accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 4 metri. Le ferite riportate erano tali da far ritenere necessario il trasporto in un presidio ospedaliero capitolino, per questo è stata attivata un’eliambulanza che ha proceduto immediatamente al trasporto. Per fortuna, nonostante la gravità della situazione, non sembra che l’operaio versi in pericolo di vita. Spetta ora alle forze dell’ordine svolgere tutti gli accertamenti del caso per stabilire che siano state rispettate le regole sulla sicurezza.

Il giorno prima un altro incidente sul lavoro

Solo il giorno precedente a Campodimele, sempre in provincia di Latina, un operaio era precipitato da una scala mentre stava sistemando un cavo in fibra ottica collocato su un palo. Anche in questo caso una caduta rovinosa, visto che il 40enne ha riportato lesioni facciali serie e anche per lui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al Santa Maria Goretti di Latina, per fortuna non in pericolo di vita.