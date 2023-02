Rissa tra clienti e ritrovo di pregiudicati: chiuso bar a Sezze

Era diventato il posto preferito di persone con precedenti di polizia. Che addirittura una volta avevano concluso il loro “incontro” in una rissa, sedata dall’intervento dei Carabinieri. E sempre gli agenti le forze dell’ordine, durante un controllo nei confronti di due clienti, avevano trovato e sequestrato un’arma da fuoco nascosta in una borsa e risultata rubata.

Disposta la chiusura del bar e la sospensione della licenza

Per questo motivo il Questore di Latina ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un bar a Sezze, così come previsto dall’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento, della durata di sette giorni, è la conseguenza di gravi episodi avvenuti di recente presso l’esercizio commerciale e, in particolare, dei controlli effettuati dai Carabinieri di Sezze, i quali avevano rilevato, in diverse circostanze, la presenza nel locale di persone con rilevanti precedenti di polizia. Senza contare, appunto, l’episodio della rissa e quello in cui era stata trovata la pistola rubata.

Valutati tutti questi gravi accadimenti e rilevato un pericolo concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, la Questura di Latina ha decretato la chiusura temporanea dell’attività.

(Foto di repertorio)