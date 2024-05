Ristorante senza acqua corrente: si approvvigionava con cisterne (sporche)

Ristorante senza collegamento con la condotta idrica. Nel corso di controlli sulle attività commerciali situate nel territorio del Comune di Sezze, in provincia di Latina, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, in collaborazione con i colleghi della stazione locale, si sono imbattuti in un ristorante nel quale oltre ad altre criticità è stato rilevato che l’approvvigionamento dell’acqua avveniva per mezzo di cisterne.

Il locale non aveva collegamento alla rete idrica

In particolare, il locale ispezionato, non era provvisto di un idoneo sistema di approvvigionamento idrico ovvero non risultava collegato direttamente alla rete idrica di distribuzione controllata da gestore autorizzato, bensì disponeva di due serbatoi per la raccolta di acqua potabile, rinvenuti con evidenti segni di carente manutenzione e con presenza di incrostazione e sporco sia all’esterno che all’interno degli stessi.

Acqua utilizzata per preparare gli alimenti

L’acqua proveniente da tali serbatoi veniva utilizzata per le necessità del ristorante e per la preparazione e la manipolazione degli alimenti, con conseguente e potenziale pericolo per la salute degli avventori. Informato il dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. di Latina, l’attività veniva immediatamente sospesa e sanzionata con una contravvenzione di euro 1.000,00.