Sezze, 20enne ferita da un colpo di pistola: individuato l’uomo che ha sparato

L’uomo che ha esploso il colpo di pistola che ha ferito una 20enne in pieno centro a Sezze, in provincia di Latina, ha le ore contate. Gli investigatori, al lavoro sin dalla notte a cavallo tra il 28 e il 29 aprile scorso, quando la ragazza è stata raggiunta a un piede da un colpo di arma da fuoco, hanno lavorato senza sosta per venire a capo di una rissa tra bande rivali, iniziata come sempre con una discussione, proseguita poi con le botte e terminata a colpi di pistola.

Caccia all’uomo

Un’escalation di violenza che ha rischiato di trasformarsi in tragedia e per la quale i Carabinieri di Latina sono arrivati in meno di tre giorni a chiudere il cerchio sull’uomo che ha sparato ferendo la 20enne, ora ricoverata al Santa Maria Goretti di Latina, in discrete condizioni di salute. Ora è caccia a un 37enne di origini romene che gli investigatori sono certi sia stato l’autore del ferimento. Un uomo già noto alle forze dell’ordine, come riporta Il Messaggero, per vari precedenti, del quale, però, sin dalla notte dei fatti, si sono perse le tracce.

I video amatoriali hanno immortalato i fatti

Ma gli investigatori non hanno dubbi, la sequenza di quanto accaduto nella zona Ferro di Cavallo a Sezze è stata ricostruita nel dettaglio. L’accesa discussione e la rissa, tutto immortalato in immagini di video amatoriali che, indubbiamente, hanno aiutato a ricostruire quanto avvenuto. Uno scontro che, per un breve lasso temporale, sembrava essere finito. Purtroppo, però, era solo calma apparente.

Il 37enne tornato al bar armato di pistola

Sarebbe stato proprio il 37enne a tornare sul posto, nel bar in cui la discussione aveva avuto inizio. Stavolta, però, l’indagato pare sia tornato armato di pistola deciso a vendicarsi. Entrato nel locale il 37enne sarebbe andato diretto verso un uomo e gli avrebbe puntato la pistola in pieno volto. Prontamente, però, la vittima predestinata avrebbe spostato la canna della pistola e il colpo ormai partito avrebbe rimbalzato a terra finendo sul piede della 20enne che quella sera aveva solo deciso di uscire per trascorrere una tranquilla serata insieme al suo fidanzato. Tutto sommato, assurdo ma vero, è stato solo per un caso fortunato che la giovane è stata raggiunta al piede, l’epilogo di questa sequenza di violenza poteva essere ben più tragico.