Smith Wesson in casa di una casalinga: investigatori cercano collegamenti con la criminalità

Il rinvenimento di una pistola mitragliatrice Smith Wesson 460 Magnum, murata in una villetta di Borgo Sabotino da parte dei Carabinieri di Latina, qualche giorno fa, ha fatto scaturire una serie di domande alle quali i militari sono chiamati a dare risposte.

La proprietaria di casa, una 31enne, è stata arrestata. Dalle indagini è risultato che la donna si era trasferita in quell’abitazione da poco e che è la compagna di un uomo, recluso da tempo per reati di droga che per le sue attività illecite aveva un complice che oltre a nascondere gli stupefacenti, custodiva anche tre pistole tutte di provenienza illecita.

L’arma era stata rubata

Gli inquirenti sono chiamati a verificare se la potente pistola, trovata grazie al prezioso aiuto dei cani anti-esplosivo, sia in qualche modo legata ad attività illecite. Appurato che si tratta di un’arma rubata a casa di un imprenditore di Monte San Biagio nel 2021 che ha regolarmente denunciato il furto, resta da verificare la funzionalità dell’arma e, soprattutto, l’eventualità che sia stata utilizzata in delitti che si sono consumati negli ultimi tempi sul territorio pontino. Non si esclude che dalle analisi sul revolver possano emergere anche tracce organiche per risalire a eventuali persone che hanno maneggiato quella pistola.

Gli eventuali collegamenti tra criminalità del capoluogo e del sud pontino

Le indagini vanno avanti serrate e il quesito al quale gli investigatori sperano di poter dare presto risposta è se esistano collegamenti fra la criminalità del sud della provincia con quella del capoluogo pontino. Inoltre sono in corso accertamenti anche sul puntatore che è stato rinvenuto unitamente all’arma.

Indagini ancora in corso in merito ai quali, per il momento, gli inquirenti non lasciano trapelare nessun eventuale sviluppo.