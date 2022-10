Spaccio di cocaina a Cori: in manette coppia di pusher

Sono state arrestate nel weekend appena trascorso due persone per droga a Cori. Lui, 60 anni, lei 45 anni, conviventi, stando a quanto raccolto avevano avviato un’attività di spaccio con la quale rifornivano i “clienti” locali. A stroncare il loro giro d’affari ci hanno pensato i Carabinieri della locale stazione che, partendo da un servizio di controllo del territorio, sono risaliti all’abitazione usata come base di spaccio.

Arrestati due cittadini di Cori per droga

Nello specifico i fatti risalgono alla serata dello scorso 22 ottobre quando i militari hanno sottoposto a controllo un giovane del posto. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e a quel punto i Carabinieri hanno deciso di approfondire la questione. Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire ai presunti pusher, ovvero la coppia, residente a Cori, poi finita in arresto. La perquisizione domiciliare ha fatto il resto: in casa sono state trovate infatti altri 5 grammi di droga già pronta per essere venduta.

