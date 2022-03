Spaccio di droga a Latina: arrestati noto pregiudicato e insospettabile impiegato

Proseguono i controlli dei Carabinieri finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la provincia di Latina. In particolare, nella giornata di ieri, i Carabinieri di Sabaudia e di Latina Scalo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini di Latina, entrambi di 46 anni. Il primo era già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, mentre il secondo era un’insospettabile impiegato. Entrambi sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato pregiudicato di Latina

I Carabinieri di Sabaudia, nell’ambito della quotidiana attività info-investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che un 46enne, noto pregiudicato di Latina, potesse detenere illecitamente delle sostanze stupefacenti. Pertanto, colto il momento opportuno, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo. Durante la perquisizione i militari hanno complessivamente rinvenuto, occultato all’interno di un marsupio chiuso in un cassetto, 1 kg di cocaina. La droga era suddivisa in 30 panetti, accanto ai quali c’era il materiale per il confezionamento delle dosi ed oltre 100€ in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

All’esito delle operazioni l’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere tradotto in carcere, dove attenderà il processo.

In manette insospettabile impiegato

Sempre nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale, insieme a militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, col supporto di Militari Cinofili del 70° Stormo A.M. di Latina Scalo, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 46enne impiegato di Latina.

I Carabinieri, nell’ambito della quotidiana attività info-investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenesse illecitamente droga, armi e munizioni. Pertanto, hanno svolto una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. L’impiegato, sin da subito, si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti dei militari. Nel momento in cui i Carabinieri sono entrati nell’abitazione dell’uomo, il fiuto di Leroy, pastore tedesco dei Carabinieri di Latina Scalo, ha permesso di rinvenire, ben occultati in un mobile del salotto, 12 grammi di cocaina. Nell’abitazione, inoltre è stato trovato tutto il materiale per pesare, tagliare e confezionare le dosi di sostanza stupefacente destinate alla vendita. Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto, in regime degli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pontina.