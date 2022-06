Telelaser Latina: ecco quando e dove ci saranno i controlli, il calendario

Tornano i controlli da parte della Polizia Locale a Latina per contrastare la velocità degli automobilisti, fare in modo che si rispettino i limiti sulle strade e si evitino gli incidenti. Anche questa settimana, infatti, ci saranno le verifiche con il telelaser. Ma vediamo dove e quando.

Telelaser in via Rossetti e via del Lido a Latina

Proseguono, come anticipato, i servizi di controllo alla circolazione stradale, quelli finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di velocità. Venerdì 17 giugno a Latina, le pattuglie della Polizia Locale opereranno, con l’aiuto del teleaser, in via Rossetti e in via del Lido. Nella fascia oraria che va dalle 15 alle 18.

I controlli sulle strade del Lazio fino a domenica 19 giugno 2022

La Polizia di Stato ha reso pubbliche le tratte stradali dove saranno operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità.

Questo il calendario per la settimana valido da lunedì 13 a domenica 19 giugno 2022: