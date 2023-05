Terracina, da anni picchiava moglie e figli minorenni: 41enne finisce ai domiciliari

Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia. Ancora una storia di reiterate violenze tra le mura domestiche: poi la denuncia e la fine, si spera per sempre, dell’incubo vissuto. Protagonisti in questo caso una donna con i figlioletti (minorenni, ndr) in Provincia di Latina, vittime di un uomo violento per anni e anni. Adesso però, a seguito della querela presentata nei confronti del marito, un 41enne originario di Monte San Biagio, per la famiglia potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della loro vita. Senza più violenze in casa.

Arrestato 41enne italiano per maltrattamenti in famiglia a Terracina

Sono stati i Carabinieri del NOR della Compagnia di Terracina, in collaborazione con quelli della Tenenza di Fondi, a fermare l’uomo lo scorso 19 maggio 2023. I Militari hanno dato così seguito all’ordine di custodia cautelare emesso nella stessa giornata dal Giudice per le Indagini preliminari di Latina, che ha concordato con le indagini effettuate dal personale dell’Arma coordinate dalla Procura della Repubblica dello stesso capoluogo, verso il 41enne. L’uomo, di Monte San Biagio come detto, già conosciuto alle forze dell’ordine, è finito agli arresti domiciliari. Al provvedimento si è giunti poiché l’uomo da diversi anni avrebbe, stante il contenuto della querela presentata dalla P.O. maltrattato con percosse e minacce la moglie e i figli minori.

Violenza sulle donne a Roma: la città non è sicura, la mappa dei luoghi più pericolosi (ilcorrieredellacitta.com)

Maltrattamenti in famiglia, i dati Istat

Nel 2022 sono aumentati gli omicidi con vittime le donne (+3% rispetto al 2022) che sono passati da 118 a 122. Di queste ben 100 sono state assassinate in ambito familiare e affettivo, 59 per mano del compagno o dell’ex. Numeri che – anche se il dato sui maltrattamenti in famiglia risulta in calo (-3,9% tra il 2022 e il 2021) – testimoniano un’emergenza ancora ben lontana dall’essere risolta. E l’ultimo caso segnalato ne è soltanto un ulteriore conferma.

Violenza sessuale sui ragazzini: ‘Li portava in gita e abusava di loro’, arrestato prof di religione (ilcorrieredellacitta.com)