Terrore a Latina, spari in strada: uomo colpito, un’auto in fuga

Momenti di paura oggi pomeriggio a Latina dove un uomo è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco in Via Londra. E’ successo nei pressi della Chiesa. La persona è stata portata in Ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Testimoni riferiscono di aver visto un’auto scappare via dopo gli spari. Sul posto è intervenuta la Polizia che ora sta indagando sull’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti