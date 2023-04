Tigotà apre a Latina e cerca personale: requisiti e come candidarsi

Buone notizie per chi è alla ricerca di un lavoro. La nota catena di prodotti per la cura della casa e della persona Tigotà è alla ricerca di personale! Aperto il primo store di Latina, in via Ezio, al suo interno lavoreranno nove persone. Questo punto vendita è il 682esimo in Italia e il 22esimo nella Regione Lazio. Ecco cosa serve sapere sulle posizioni lavorative aperte e come fare per inoltrare la propria candidatura.

Aperto il primo punto vendita Tigotà a Latina

Ecco cosa ha detto in merito alla nuova apertura il presidente di Tigotà Tiziano Gottardo: “Siamo molto legati a questo territorio e l’apertura a Latina rappresenta un altro importante tassello del nostro piano di sviluppo in provincia ringrazio le Istituzioni e tutti i cittadini per l’accoglienza e la vicinanza. Inaugurare una nuova filiale è sempre un momento di particolare gioia e abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette positività”. Azienda in continua espansione, Tigotà negli ultimi 3 anni ha aperto nel Lazio 5 punti vendita, dando luogo a nuove possibilità occupazionali. Ora, nel punto vendita di Latina – come anticipato – lavoreranno nove persone, quattro delle quali donne con un’età media di 32 anni. Complessivamente, Tigotà conta più di 5mila collaboratori, con una percentuale di quote rosa che supera l’85%.

Le offerte di lavoro nel Lazio

È possibile prendere visione delle posizioni lavorative aperte nel Lazio consultando il sito dell’azienda nell’apposita sezione “Lavora con noi”. Attualmente, nella Regione Lazio Tigotà è alla ricerca di sette profili professionali tra addetti alla vendita, al rifornimento scaffali e consulenti beauty. Dunque chi desidera mettersi in gioco non deve far altro che inviare la propria candidatura compilando l’apposito modulo online. Inoltre, in un’ottica di crescita e sviluppo, la società è alla costante ricerca di immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture sul territorio.