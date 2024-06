Tragedia in azienda: muore schiacciato un 38enne

Un’altra morte bianca. Un altro incidente sul lavoro finito in tragedia, la scorsa notte a Borgo Santa Maria a Latina. A perdere la vita un operaio 38enne dell’est Europa, impiegato presso una ditta di logistica. L’uomo era impegnato in attività di carico di un mezzo pesante quando sarebbe rimasto schiacciato.

L’allarme alle 3 di stamattina

Ancora troppo presto per conoscere l’esatta dinamica di quanto successo. Di certo, invece, nelle primissime ore di stamattina mercoledì 5 giugno, intorno alle 3, è scattato l’allarme. I colleghi dell’operaio, arrivati, sul posto, si sono resi conto di quanto era successo e hanno chiesto aiuto. Sul posto sono corsi gli operatori sanitari del 118, insieme ai Carabinieri e agli ispettori dell’Azienda sanitaria locale, per prestare soccorso allo sfortunato.

La constatazione di morte e le indagini

Purtroppo per il 38enne non c’è stato nulla da fare, se non la constatazione del decesso. Gli uomini dell’Arma sono chiamati a fare luce su quanto accaduto, mentre ai tecnici dell’Asl spetta il compito di accertare il rispetto delle regole di sicurezza.

Il caso è coordinato dalla Procura della Repubblica di Latina che, già nella giornata di oggi, potrebbe dare incarico a un medico legale di svolgere l’autopsia sulla salma dell’uomo per accertare quale siano state le ferite mortali.