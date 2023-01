Viaggio da incubo con onde alte 7 metri: 5 ore sul traghetto da Ponza a Formia (VIDEO)

5 ore abbondanti sul traghetto. E non per raggiungere la Sardegna. Ma per andare “semplicemente” a Formia, partendo da Ponza. Un viaggio da incubo, che forse sarebbe stato meglio, per molti passeggeri, neanche iniziare. Perché lì, su quel traghetto della Laziomar, hanno davvero temuto il peggio più di una volta.

Sferzati dall’uragano

I passeggeri si sono imbarcati sul traghetto che da Ponza porta a Formia nel pomeriggio di oggi, 20 gennaio. E, invece della consueta ora, ci hanno messo 5 volte di più. Un uragano ha infatti travolto l’imbarcazione, con onde alte più di 7 metri.

La partenza del traghetto è avvenuta in ritardo proprio a causa del maltempo. Ma la partenza è stata forzata dal fatto che si sono rotti gli ormeggi. Per evitare che il traghetto naufragasse, il comandante ha preferito lasciare il porto e affrontare la traversata, sapendo che a Formia avrebbe trovato un’area più riparata.

La traversata

Ma la traversata è stata terribile per i passeggeri e per l’equipaggio. Stessa cosa per i parenti delle persone a bordo, che hanno visto i video del traghetto postati sui social. Anche chi aveva seguito la partenza dell’imbarcazione era fortemente in apprensione per le sorti di chi stava viaggiando. Il traghetto infatti, sembrava si stesse spezzando, talmente era forte la furia del vento. Per fortuna, dopo oltre 5 ore di navigazione terribile, la nave è arrivata a Formia. I passeggeri, stremati, sono potuti scendere. C’era chi voleva baciare la terraferma per ringraziare la buona sorte. Un viaggio da incubo, da non ripetere mai più, hanno detto. E c’è sicuramente da crederci.

