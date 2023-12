Violenza domestica a Terracina, maltratta i genitori con martello e motosega: arrestato 34enne

Terracina, paura e delirio tra le mura domestiche. Un 34enne finisce in manette dopo aver maltrattato i genitori con martello e motosega.

Terracina, la violenza domestica si perpetra anche sotto le feste. Il 28 dicembre è stato fermato un 34enne con l’accusa di violenze per il comportamento tenuto nell’abitazione dei genitori: il ragazzo, nella fattispecie, è stato sorpreso in flagranza di reato per maltrattamenti reiterati nei confronti dei genitori.

Violenza domestica a Terracina: in manette un 34enne

Proprio dal padre dell’aggressore è arrivata la segnalazione. Il motivo della violenza era l’estorsione: il ragazzo voleva del denaro. La famiglia ha opposto resistenza, ma non è servito. Allora quest’ultimo – messo alle strette – ha preso la motosega e ha iniziato a rompere il tavolo di casa dopo aver infierito con un martello prima sul padre e poi sulla madre. A quel punto inevitabile la chiamata alle autorità. Il ragazzo è stato dapprima disarmato e poi condotto alla casa circondariale di Latina.

Non è nuovo a queste situazioni: altre denunce sembrano essere state registrate in passato. Sempre per violenza. Teneva sotto scacco i suoi cari: la famiglia ora sta bene, al netto dei lividi e delle violenze subite. Una macchia che non inciderà solo sulla fedina penale del 34enne, ma anche sul vissuto di una famiglia distrutta. Costretta a vedere il frutto di una vita dietro le sbarre.