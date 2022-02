Weekend di controlli a Latina: 4 denunce, 50 sanzioni e 7 patenti ritirate

Weekend di controlli serrati a Latina, dove i Carabinieri sia in borghese sia in uniforme, hanno fermato oltre 500 persone e controllato più di 100 esercizi pubblici. Tali controlli sono finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli in strada: contravvenzioni, denunce e patenti ritirate

Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate nell’ambito dei consueti controlli alla circolazione stradale, che hanno visto elevare oltre 50 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui alcune per mancanza di assicurazione di responsabilità civile e mancanza dei documenti di circolazione e di guida, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata sottoposizione a revisione periodica del veicolo e guida con patente scaduta di validità, ritirando inoltre 7 patenti e altrettante carte di circolazione e deferendo infine 4 persone all’autorità giudiziaria, tra cui un uomo che è stato trovato alla guida di un’autovettura senza patente, perché mai conseguita ed altre due persone, di cui una trovata inoltre in possesso di un coltello a serramanico e due bastoni, per essersi rifiutati di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze alcoliche. Un uomo di Sezze è stato infine denunciato perché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 6 cartucce cal.12 senza aver alcun titolo alla detenzione.

Traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio

Si è svolto anche un importante servizio di controllo del territorio inerente al traffico di sostanze stupefacenti e ai reati contro il patrimonio. Tali controlli hanno portato al deferimento di un uomo romeno per il furto di alcuni generi alimentari da un supermercato del centro cittadino. Inoltre due giovani, uno di Sezze ed un tunisino residente a Sabaudia, sono stati trovati rispettivamente in possesso di un coltello a serramanico e sostanza stupefacente del tipo hashish. Un cittadino tunisino è stato infine deferito in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico ed 80 ml di metadone.