Choc a Nettuno, muore folgorato mentre esegue dei lavori in casa

Stava facendo dei lavoretti nel giardino della sua abitazione. Tutto sembrava procedere normalmente, poi però qualcosa è andato storto e l’uomo di 50 anni, mentre maneggiava vicino all’impianto elettrico, è morto folgorato. La tragedia ieri mattina a Nettuno, sul litorale romano.

Morto 50enne a Nettuno

