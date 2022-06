Nettuno, abusivi sulla spiaggia: scatta il sequestro

La stagione balneare ha preso il via. E hanno preso il via anche i primi controlli delle forze dell’ordine per verificare che tutto sia legale, nella norma. Così, però, non è stato a Nettuno, sul litorale romano, dove questa mattina è scattato un sequestro.

Cosa è stato sequestrato oggi a Nettuno

Questa mattina alle 9 gli uomini della Polizia Locale di Nettuno guidati dal Comandante Albino Rizzo, insieme alla Guardia di Finanza di Nettuno e alla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Anzio, hanno svolto un servizio per combattere l’abusivismo, ora che la stagione balneare è agli inizi. E hanno posto sotto sequestro attrezzature e materiali da spiaggia. Per un mare che sia contro l’illegalità.