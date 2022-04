Nettuno, cercasi 8 nuovi agenti di Polizia Locale: al via le candidature

Cercasi nuovi agenti di Polizia Locale a Nettuno. Il Comune ha appena pubblicato una Delibera attraverso la quale ha dato mandato ai propri uffici di provvedere ad assunzioni e progressioni di carriera per la Polizia Locale di Nettuno, come chiesto da tempo dalla CISL Funzione Pubblica.

“Con l’imminente avvio della stagione estiva – affermano i Dirigenti Sindacali Territoriali CISL Funzione Pubblica Antonio D’Agostino e Raffaele Paciocca – e dopo due anni di emergenza sanitaria, si vedrà certamente un enorme afflusso turistico e da tempo avevamo chiesto all’amministrazione comunale di Nettuno un incremento dell’organico della Polizia Locale talmente ridotto, come purtroppo oramai in molti enti comunali, da non permettere la completa erogazione dei servizi di sicurezza urbana e stradale necessaria all’alto numero di cittadini presenti nel territorio comunale, soprattutto durante la stagione estiva. Quella attuata con l’ultima Delibera è certamente una prima importante risposta che va proprio nella direzione di poter cercare di mettere, gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale di Nettuno, in condizione di poter rispondere alle sempre più numerose richieste di erogazione dei servizi da parte della cittadinanza”.

Posti aperti per le assunzioni di 8 nuovi agenti di Polizia Locale a Nettuno

La Delibera approvata prevede l’assunzione di 8 agenti stagionali a tempo determinato per l’imminente periodo estivo oltre che, per il 2022, l’assunzione di due agenti a tempo indterminato e di un ufficiale a tempo indeterminato, nonché la progressione di carriera di due agenti in ufficiali, attraverso il percorso di valorizzazione interna attraverso lo strumento delle progressioni verticali.