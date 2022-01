Nettuno, ha un malore ma non riesce ad uscire di casa: donna di 200kg salvata dai vigili del fuoco

Si trovava in una situazione di emergenza, ma a causa della sua stazza i suoi familiari sono dovuti ricorrere all’aiuto dei Vigili del Fuoco per poterla portare in ospedale. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, a Nettuno. Una donna dal peso di circa 200kg è stata calata dalla finestra su una barella toboga dai Vigili del Fuoco.

Soccorso a Nettuno

Sono stati i familiari della donna ad allertare la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, che ha inviato sul posto quattro squadre operative.

I Vigili del Fuoco, con l’ausilio del Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), si sono recati al secondo piano di una palazzina in via Capitano Umberto Donati 21. Lì hanno trovato la donna ancora cosciente e l’hanno adagiata sulla barella toboga per essere calata dalla finestra, con l’aiuto dell’Autoscala. Una volta fuori dall’abitazione hanno consegnato la paziente ai sanitari del 118. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per quanto di loro competenza.