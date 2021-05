Nettuno, inseguimento e spari in strada: arrestato pregiudicato

Un inseguimento per le strade di Nettuno, nel quartiere Cretarossa, lungo via della Liberazione e piazzale Sant’Anna. E in mezzo gli spari, probabilmente 4. Scene da film, ma era tutto reale.

A tentare la disperata fuga un pregiudicato romeno, che tentava di scappare agli agenti della squadra mobile della Questura di Torino, giunti dal Piemonte per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. I poliziotti erano andati a casa dell’uomo che, alla vista degli agenti, era scappato. Immediatamente era iniziata la ricerca dell’uomo, con il supporto dei carabinieri.

Una volta intercettato, era scattato l’inseguimento. L’uomo, con il viso insanguinato, è stato bloccato dopo circa 20 minuti e portato al commissariato di polizia di Anzio per la convalida dell’arresto.