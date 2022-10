Nettuno, manca l’acqua: scuole chiuse

Interruzione idrica a: niente acqua domani, giovedì 13 ottobre. Per questo, le scuole resteranno chiuse, ma non tutte. A seguito in dell’interruzione idrica che interesserà il territorio comunale, il Commissario Straordinario Bruno Strati , attraverso l’ordinanza n.18/2022 ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Nettuno. Restano però aperti l’, in quanto si trovano in zone non interessate dal disservizio.