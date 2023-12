Nettuno, petardo gli esplode in mano: 40enne perde tre dita

Nettuno, stazione centrale. L’antivigilia di Natale diventa un incubo per un 40enne che perde tre dita della mano a causa di un petardo.

Nettuno, antivigilia di Natale. Mentre tutti si preparano a festeggiare il primo di tanti giorni “rossi”, un 40enne fa i conti con l’imprevisto. Si trova alla stazione centrale di Nettuno ed è indaffarato con un petardo. Un modo come un altro per festeggiare momenti importanti che stanno per arrivare, anche se non tutti condividono i modi e la maniera.

Quello che resta fuori dal campo della soggettività è un lancio programmato del petardo a poca distanza dalla panchina dove era seduto. Sembra andare tutto secondo i piani: accensione, lancio e mini esplosione. Se non fosse che gli imprevisti arrivano sempre nel momento meno opportuno, altrimenti non sarebbero tali. Il petardo parte, fa qualche metro, si ferma e non esplode. A quel punto l’uomo, che ha visto la scena, aspetta qualche secondo e si avvia verso la zona indicata.

Nettuno, 40enne perde tre dita per colpa di un petardo: immediati i soccorsi al San Camillo di Roma

Riprende in mano il petardo inesploso e torna alla panchina: in questo breve tragitto perde tre dita della mano. Infatti l’ordigno artigianale gli esplode in mano tra lo sgomento e l’incredulità dei presenti. Avvisati immediatamente i soccorsi. La situazione è più grave del previsto. Interviene il 118 e l’uomo viene trasferito in codice rosso all’ospedale romano San Camillo.

Le condizioni della mano sembrano critiche. Nel corso dei rilevamenti sono stati trovati dei pezzi di carne sul luogo dell’esplosione, sembrano essere proprio parti della mano volate via in un solo istante. La differenza tra goliardia e tragedia. Se non fossero intervenute le autorità, sarebbe potuta finire molto peggio. La quantità di sangue e l’entità del danno erano (e restano) piuttosto importanti.