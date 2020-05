Nettuno, polemiche sulle spiagge libere non accessibili: i chiarimenti dell’Amministrazione comunale

In riferimento alla fruibilità delle spiagge libere comunali l’Assessore al Demanio del Comune di Nettuno Ilaria Coppola chiarisce la posizione dell’Amministrazione.

“Anzitutto devo ricordare come le linee guida della Regione Lazio per la stagione balneare 2020 sono state emanate solo il 24 Maggio. L’assessorato si è immediatamente attivato per creare le condizioni affinché fosse garantita la fruibilità in sicurezza dei tratti di spiaggia di pertinenza del Comune. Un primo ostacolo che abbiamo trovato deriva da un affidamento incauto delle spiagge libere, operato dalla precedente amministrazione alcuni anni fa, che ancora oggi è foriero di ricorsi amministrativi. Con delibera di giunta di ieri abbiamo attivato la procedura per risolvere in tempi rapidi i contenziosi. La scelta adottata dall’amministrazione è quella di accogliere i turisti ed i nettunesi in spiagge attrezzate ove si avrà libero accesso, nei limiti della normativa sul distanziamento sociale. Gli uffici comunali hanno lavorato e stanno lavorando incessantemente per questo obiettivo. Infine, rispondendo anche a chi ha mal interpretato l’ordinanza la temporanea chiusura di questi giorni, posso annunciare che dal primo week end di giugno le nostre spiagge libere saranno fruibili dai nettunesi e da tutti i turisti che sono i benvenuti nella nostra città”.