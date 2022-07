Nettuno, riapre Torre Astura: orari, date, dove parcheggiare, come arrivarci

Da sabato 23 luglio 2022 riapre al pubblico la spiaggia libera di Torre Astura. Ad annunciarlo è stato il commissario del Comune Strati che ha reso note anche le modalità per la fruizione di questo arenile, tra i più belli nel Lazio.

Orari Torre Astura 2022

Queste le modalità di fruizione per l’estate 2022. I cancelli, come detto, saranno aperti da sabato 23 luglio. L’accesso al pubblico sarà consentito:

Tutti i giorni dalle 07,30 alle 19 fino al 31 agosto

Con gli stessi orari nelle giornate del 3-4-10-11 settembre

L’annuncio del Commissario Prefettizio

Spiega il Commissario del Comune di Nettuno Strati:

“Si è riusciti anche quest’anno a consentire ai cittadini e a turisti di accedere ad una delle spiagge più belle del litorale laziale, ricca di una storia millenaria e di un paesaggio naturale straordinario E’ compito ora di tutti coloro che ne usufruiranno rispettare questo luogo meraviglioso mantenendolo sempre pulito e decoroso”

Dove parcheggiare

Per raggiungere la spiaggia è a disposizione il parcheggio di via Valmontorio. La sosta è gratuita. Nell’area sono stati collocati i contenitori per la raccolta differenziata dove si potranno conferire i rifiuti.

Come arrivare a Torre Astura da Roma

La località sul litorale romano dista circa 70km dal centro di Roma. Per arrivarci percorrere la statale SS148 Pontina in direzione sud/latina e uscire verso Cisterna/Nettuno/B.go Montello. Dopodiché proseguire e svoltare per la strada Sterpara/Minturnae fino al bivio per Strada Montefalcone. Imboccarla e girare poi per Via Santa Maria, infine svoltare a sinistra per la SP106b.